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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم السبت 6 -6- 2020

السبت 06/يونيو/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الأسماك  اليوم السبت 6 يونيو 2020 في سوق العبور لتجارة الجملة وفقًا لآخر التغييرات.

وسجل سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 24 إلى 26 جنيهًا للكيلو، وتراوح سمك البلطي نمرة "2" من 20 إلى 23 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 37 جنيهًا للكيلو.


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وبلغ سعر سمك الثعابين 220 جنيهات والفيليه بلطي 90 جنيهًا، وبياض أملس خليجي بـ 35 جنيهًا.


وتراوح سعر كيلو سمك البوري رقم 1 ما بين 42 إلى 48 جنيهًا وسجل سعر البورى 2، ما بين 32 و38 جنيهًا.


وسجل المرجان رقم 2 نحو 35 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.


وسجل سعر القاروص نحو 80 جنيهًا وسجل سعر الماكريل المجمد 35 جنيهًا والوقار 90 جنيهًا.

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