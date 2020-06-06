أسعار الأسماك اليوم السبت 6 -6- 2020

وسجل سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 24 إلى 26 جنيهًا للكيلو، وتراوح سمك البلطي نمرة "2" من 20 إلى 23 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 37 جنيهًا للكيلو.





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وبلغ سعر سمك الثعابين 220 جنيهات والفيليه بلطي 90 جنيهًا، وبياض أملس خليجي بـ 35 جنيهًا.





وتراوح سعر كيلو سمك البوري رقم 1 ما بين 42 إلى 48 جنيهًا وسجل سعر البورى 2، ما بين 32 و38 جنيهًا.





وسجل المرجان رقم 2 نحو 35 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.





وسجل سعر القاروص نحو 80 جنيهًا وسجل سعر الماكريل المجمد 35 جنيهًا والوقار 90 جنيهًا.