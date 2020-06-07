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أخبار البلد

لإعادة 3 آلاف عالق في الأردن.. مصر تسير 16 رحلة استثنائية منتصف يونيو

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:09 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت وزارة الطيران المدني، تسيير 16 رحلة جوية استثنائية إلى العاصمة الأردنية عمان، منتصف يونيو الجاري، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الطيران المدني، إنه سيتم تسيير الرحلات الاستثنائية على متن طائرات شركتي مصر للطيران واير كايرو، خلال الفترة ما بين 14 يونيو الجاري وحتى 20 يونيو، لإعادة نحو 3300 مصري عالق هناك في دولة الأردن بسبب وقف الطيران.


ومن المقرر أن يخضع جميع ركاب الرحلات العائدين لمصر إلى فحص قياس درجات الحرارة من قبل أطباء الحجر الصحي المتواجدين بالمطار، وسوف يتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما، وإذا تواجد بينهم حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا سيتم تحويلها للمستشفيات لتلقي العلاج.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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