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محافظات

رئيس مدينة سفاجا: إعدام منتجات غذائية نتيجة سوء التخزين

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:21 م
إعدام منتجات غذائية
إعدام منتجات غذائية نتيجة سوء التخزين
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إبراهيم جادالله
 صرحت هدى المغربى رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، بأنه تم إعدام كمية من المنتجات الغذائية عبارة عن لحوم دواجن ولحوم بلدية نتيجة فسادها لسوء التخزين.

جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التى قادتها على عدد من المحال التجارية بالمدينة لمتابعة المعروض من السلع. 

وشددت رئيس المدينة على لجنة متابعة الأسواق المشكلة من التموين والطب البيطري والصحة على ضرورة متابعة  تنظيم الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدة المحلية بالمدينة. 

وأضافت "رئيس المدينة" أنه يتم العمل على إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
 
وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية عن تحرير 6 مخالفات تموينية لعدم وجود شهادات صحية من خلال المرور على المحلات التجارية والأسواق، وذلك ضمن خطة المدينة الشاملة للتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق والمخابز البلدية.
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