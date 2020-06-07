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تعليم

لمواجهة كورونا.. رئيس جامعة أسيوط: خصم 3 أيام للممتنعين عن ارتداء الكمامة بالمكاتب الإدارية

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:11 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
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إيهاب عمر
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء إدارة الجامعة رسميًا في تطبيق قرارها بفرض جزاء فوري يقتضى بخصم ثلاثة أيام من أساسي المرتب لأى موظف أيًا كانت درجته الوظيفية لا يلتزم بارتداء الكمامة الواقية داخل المكاتب الإدارية وكافة الأماكن المغلقة طوال ساعات العمل .

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 وقال رئيس الجامعة إن هذا القرار يأتى فى ضوء حرص إدارة الجامعة على سلامة كافة المترددين عليها وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها كافة أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد  وحفاظًا على الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس وتوفير بيئة صحية وآمنة لكافة المتواجدين بها  .

وأضاف الدكتور طارق الجمال انه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة والمسئولة عن متابعة تنفيذ هذا القرار وضرورة إلزام العاملين به وتطبيق الجزاء على من يخالفه .

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جدير بالذكر أن إدارة الجامعة مستمرة فى تطبيق قرارها الإلزامي بارتداء الكمامة الواقية لكافة المترددين عليها  مع عدم السماح لغير الملتزمين بذلك للدخول من بوابة الحرم الجامعي ، وهو ما يصاحبه تطبيق آلية منظمة لتوفير الكمامات بسعر جنيه واحد فقط للكمامة الواحدة لكافة المنتسبين للمجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين من خلال منافذها الحرة والمنتشرة فى كافة أنحاء الحرم الجامعي .

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