إزالة 518 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة في أسوان.. صور

تواصل محافظة أسوان تنفيذ سلسلة حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البناء أو الزراعية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المتعدين من خلال تحويلهم للنيابة العسكرية.





وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم اليوم إزالة 3 حالات باللديد التابعة لقرية الحجز بحرى بمركز إدفو من خلال حملة مكبرة إستهدفت هذه الحالات وسط مشاركة للقيادات الأمنية ومسئولى الوحدة المحلية.





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ولفت أشرف عطية إلى أن هذه الحملات نجحت منذ إنطلاقها فى 25 مارس الماضى مع بداية فترة الحظر وحتى الآن فى إزالة 518 حالة تعدى بمختلف مدن ومراكز المحافظة منها 457 حالة على أراضى البناء بمساحة 375 ألف و858 م2.





كما أوضح محافظ أسوان بأنه بجانب ذلك تم إزالة 61 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 204.5 فدان.



