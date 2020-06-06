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محافظات

توزيع حقيبة أدوية على المخالطين من مصابى كورونا فى أسوان.. تفاصيل

السبت 06/يونيو/2020 - 11:08 م
توزيع حقيبة أدوية
توزيع حقيبة أدوية على المخالطين من مصابى كورونا
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شاذلى عبد الفتاح
قامت غرفة الطوارئ بالإدارة الصحية بمركز ومدينة كوم أمبو  بأسوان اليوم السبت بإستكمال جهودها فى توزيع حقيبة أدوية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد  -  19).

وقد قام فريق من الإدارة الصحية بالتوجه إلى مناطق مختلفة داخل العديد من القرى التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد السيد أبو الفضل مدير الإداره الصحيه بكوم أمبو بأن توزيع حقيبه أدوية على المخالطين للحالات الايجابيه لفيرس كرونا يأتى تنفبذًا لتوجيهات الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان .
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هذا وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن وصول أعداد كبيرة من الكمامات والتى سيتم توزيعها تباعًا من خلال الجمعيات الأهلية بجميع أنحاء المحافظة وبسعر 2,50 جنيه للكمامة الواحدة وذلك من خلال منافذ التوزيع بوحدات التضامن الإجتماعى.

ويأتى ذلك في مبادرة رائدة لمحافظة أسوان لمواجهة إنتشار فيروس كورونا من خلال توفير الألاف من الكمامات من النوع الجيد بأسعار المصنع وبدون أى هامش ربح.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لترشيح الجمعيات النشيطة والتى لها سابقة أعمال مشرفة مع مراعاة التوزيع الجغرافى لضمان وصول الكمامات لأكبر شريحة من المواطنين داخل قرى ومدن المحافظة من أجل المواجهة الحازمة لمحاولات بعض ضعاف النفوس بخلق سوق سوداء.
توزيع حقيبة أدوية على المخالطين من مصابى كورونا فى أسوان.. تفاصيل
توزيع حقيبة أدوية على المخالطين من مصابى كورونا فى أسوان.. تفاصيل
توزيع حقيبة أدوية على المخالطين من مصابى كورونا فى أسوان.. تفاصيل
توزيع حقيبة أدوية على المخالطين من مصابى كورونا فى أسوان.. تفاصيل
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