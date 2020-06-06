توزيع حقيبة أدوية على المخالطين من مصابى كورونا فى أسوان.. تفاصيل

قامت غرفة الطوارئ بالإدارة الصحية بمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان اليوم السبت بإستكمال جهودها فى توزيع حقيبة أدوية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).





وقد قام فريق من الإدارة الصحية بالتوجه إلى مناطق مختلفة داخل العديد من القرى التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد السيد أبو الفضل مدير الإداره الصحيه بكوم أمبو بأن توزيع حقيبه أدوية على المخالطين للحالات الايجابيه لفيرس كرونا يأتى تنفبذًا لتوجيهات الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان .

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توزيع الكمامات بسعر 2,50 جنيه في أسوان





هذا وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن وصول أعداد كبيرة من الكمامات والتى سيتم توزيعها تباعًا من خلال الجمعيات الأهلية بجميع أنحاء المحافظة وبسعر 2,50 جنيه للكمامة الواحدة وذلك من خلال منافذ التوزيع بوحدات التضامن الإجتماعى.





ويأتى ذلك في مبادرة رائدة لمحافظة أسوان لمواجهة إنتشار فيروس كورونا من خلال توفير الألاف من الكمامات من النوع الجيد بأسعار المصنع وبدون أى هامش ربح.



