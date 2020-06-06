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محافظات

الإجمالي 509 منذ بدء الحظر في مارس.. إزالة 604 حالات تعد اليوم في أسوان .. صور

السبت 06/يونيو/2020 - 05:28 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
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شاذلى عبد الفتاح
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استمرار حملات الإزالة لأى تعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية. 

وقال أشرف عطية إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستعادة أراضى الدولة، والوقوف بحزم أمام كل من تسول له نفسه بالتعدى على حق الشعب.

ولفت أشرف عطية، إلى أنه تم تنظيم حملة مكبرة، اليوم؛ لإزالة التعديات بمركز دراو، ونجحت فى إزالة 6 حالات تعد على أراضى بناء وزراعية، وسط مشاركة من مسئولى الوحدة المحلية والإدارة الزراعية و بمرافقة تشكيلات وقوات من مديرية أمن أسوان. 

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وأشار عطية إلى أن الحملات التى يتم تنظيمها، تمكنت من إزالة 509 حالات تعد قام المتعدين بتنفيذها منذ بداية فترة الحظر فى 25 مارس الماضى وحتى الآن، وذلك بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تضمنت إزالة 447 حالة تعد على أراضى البناء بمساحة 373 ألفا و 727 مترا مربعا، بجانب إزالة 65 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 205,1 فدان. 

وتابع محافظ أسوان بأنه فيما يتعلق بما تم إزالته من تعديات على أراضى أملاك الدولة قبل بداية فترة الحظر وصل إلى إزالة 95 حالة تعد على أراضى بناء بمساحة 43 ألفا و 945 مترا مربعا، في حين تم إزالة 135 حالة تعد على أراضٍ زراعية بمساحة 24 فدانا و13 سهما.
الإجمالي 509 منذ بدء الحظر في مارس.. إزالة 604 حالات تعد اليوم في أسوان .. صور
الإجمالي 509 منذ بدء الحظر في مارس.. إزالة 604 حالات تعد اليوم في أسوان .. صور
الإجمالي 509 منذ بدء الحظر في مارس.. إزالة 604 حالات تعد اليوم في أسوان .. صور
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