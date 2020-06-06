خلال جولة مفاجئة لمحافظ أسوان: ضخ دماء جديدة في المحليات قريبا.. صور

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة مفاجئة داخل عدد من المناطق بالمدينة كشفت عن العديد من أوجه القصور والسلبيات داخل الشوارع الرئيسية والداخلية ، وبعض المناطق السكنية والأسواق بمدينة أسوان.





فقد رصد المحافظ ، خلالها تدنى مستوى النظافة العامة والإشغالات من الباعة الجائلين ، بالإضافة إلى عدم وجود أغطية بلوعات الصرف الصحى ، فضلًا عن عدم إعادة الشئ لأصله لأحد كسورات المياه.





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وأثناء الجولة استدعى اللواء أشرف عطية مسئولى حى شرق حيث أمر برفع بعض الإشغالات للباعة الجائلين لمنتجات الفاكهة بجوار مسجد كيما ، موجهًا إلى تنظيم حملات لإزالة الإشغالات بسوق الشادر بالحصايا ، وذلك بعد شكوى أهالى المنطقة من تسبب هذه الإشغالات في الإزدحام وإعاقة الحركة المرورية ، وأيضًا التلوث السمعى والبيئى.





فيما استمع محافظ أسوان لشكاوى بعض المواطنين وخاصة المتعلقة بإستمرار طفح المياه بمطلع الصداقة الجديدة من ناحية السيل الجديد ، حيث استدعى المسئولين عن الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للإسراع فى إنهاء أعمال إحلال وتجديد مسافة 1200 متر من خط مياه الشرب المغذى لمنطقة الصداقة الجديدة وذلك بقطر 315 ملى ، علاوة علي إنهاء ربط الشبكة الداخلية للصرف الصحى بمنطقة الزيداب أمام مطلع الصداقة بأطوال تصل إلى 3 كم.





وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إنشاء وتشغيل دورات مياه عمومية حريمى ورجال بمواقف السرفيس بالسيل الجديد بعد شكوى السائقين من عدم وجودها ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة خلف مركز الشباب بمنطقة الناصرية.





وأكد أشرف عطية، أن الفترة القادمة ستشهد ضخ دماء جديدة فى شرايين العمل العام عقب الإنتهاء من مسابقة للوظائف الإشرافية العليا والتى تشمل نواب وسكرتيرى رئيس مركز ومدينة ، وأيضًا رؤساء أحياء وقرى وسكرتيرى قرية وذلك لإحداث نقلة نوعية تتواكب مع تطلعات الشارع الأسوانى.



