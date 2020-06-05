ألف كمامة يوميًا .. سيدات أسوان يواجهن كورونا بالمشروعات الصغيرة.. صور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي باسوان إطلاق مبادرة لتصنيع الكمامات بالتعاون مع الجمعية التعاونية الانتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية إستمرارًا للجهود المبذولة حاليًا لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).





ويأتى ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى لصناعة ألف كمامة يوميًا بواسطة سيدات من القرى اللاتى تم تسليمهن ماكينات خياطة ضمن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مؤسسة مصر الخير.





ومن جانبه قال أحمد حمدى مدير مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان بتفعيل دور المجتمع المدنى لتدعيم جهود الدولة في مجابهة جائحة كورونا.





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وأشار أحمد حمدى بأنه تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الرائدة والتى قامت بشراء الأقمشة المستخدمة فى صناعة الكمامات بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسوان.





وأكمل مدير مديرية التضامن الإجتماعى بأن الهدف من ذلك توظيف خبرات سيدات القرى المميزات في أعمال الخياطة لتصنيع الكمامات بإشراف من الجمعية النسائية ومركز إعداد الاسر المنتجة.



