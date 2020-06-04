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محافظات

للتأكد من توافر الأدوية.. لجنة محافظة أسوان تتفقد مستشفيات الفرز والعزل .. شاهد

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:31 م
لجنة محافظة أسوان
لجنة محافظة أسوان تتفقد مستشفيات الفرز والعزل
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شاذلى عبد الفتاح
واصلت لجنة المحافظة المشكلة بقرار من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إستكمال جولاتها الميدانية للوقوف من أرض الواقع على مدى جاهزية المستشفيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وسرعة التدخل العلاجي لها برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، وبمرافقة الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمرور اليومي على جميع المستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة لتكون مستشفى فرز وعزل.

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وقد شملت الجولة الميدانية للجنة مستشفيات نصر النوبة، كوم أمبو، ودراو المركزية، بالإضافة إلى مستشفى أسوان التخصصى للعزل بالصداقة الجديدة من أجل مراجعة منظومة العمل داخل أقسام حجز حالات الإشتباه والإصابة بفيروس كورونا والتأكد من تقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.

كما اطمأنت اللجنة أثناء مرورها على غرف عزل المرضى والتى يوجد بها داخل مستشفى نصر النوبة المركزى 7 حالات اشتباه وإيجابى، فيما يتواجد بمستشفى كوم أمبو المركزى 9 حالات اشتباه وإيجابى، في حين يتواجد بمستشفي دراو المركزى 5 حالات اشتباه وإيجابى، علاوة على تواجد 120 حالة إيجابية بمستشفي العزل بالصداقة الجديدة.

وخلال تفقدها للمخازن والصيدليات رصدت اللجنة توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والعلاج مع وجود أعداد إحتياطية من أسطونات الأوكسجين ، بجانب إنتظام شبكات الغازات بهذه المستشفيات ووجود أسرة إضافية يمكن أن تستوعب حالات جديدة حيث تم مراعاة أن تكون أقسام العزلة منفصلة تمامًا عن باقى الأقسام والتخصصات الطبية بالمستشفيات المركزية.

وشددت اللجنة بضرورة حسن معاملة وإستقبال المرضي مع الإلتزام بالضوابط واللوائح الإدارية المنظمة للدخول والخروج، مؤكدة على حتمية انتظام حضور الأطقم الطبية حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتغيبين عن العمل في ظل هذه الفترة الحاسمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشادت اللجنة بالدور البناء والوطني للمجتمع المدني في دعم مستشفيات العزل بالمستلزمات الطبية بكميات إحتياطية ، وهو الذى يتوازى مع الدعم المتواصل من وزارة الصحة والمحافظة لجميع المستشفيات بما يعكس التلاحم والتكامل بين جميع قوي المجتمع الأسوانى في مجابهة جائحة الكورونا. 
للتأكد من توافر الأدوية.. لجنة محافظة أسوان تتفقد مستشفيات الفرز والعزل .. شاهد
للتأكد من توافر الأدوية.. لجنة محافظة أسوان تتفقد مستشفيات الفرز والعزل .. شاهد
للتأكد من توافر الأدوية.. لجنة محافظة أسوان تتفقد مستشفيات الفرز والعزل .. شاهد
للتأكد من توافر الأدوية.. لجنة محافظة أسوان تتفقد مستشفيات الفرز والعزل .. شاهد
للتأكد من توافر الأدوية.. لجنة محافظة أسوان تتفقد مستشفيات الفرز والعزل .. شاهد
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