الصورة تحفة .. مصطفى خاطر مع النجوم من كواليس طلقة حظ .. شاهد

نشر الفنان مصطفى خاطر من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة جديدة له برفقه عدد من النجوم.
و علق مصطفي خاطر علي الصوره قائلا :" طلقه حظ "
وجاءت التعليقات كالتالى: حلوين أوى، وأضاف أخر"ماشاء الله عليكم" وعلقت أخرى "شكلكم يجنن و الصوره تحفه ".
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يذكر أن مصطفي خاطر شارك في مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.
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