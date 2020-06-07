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فن

الصورة تحفة .. مصطفى خاطر مع النجوم من كواليس طلقة حظ .. شاهد

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:52 م
مصطفي خاطر و عدد
مصطفي خاطر و عدد من النجوم
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ندى فكري
نشر الفنان مصطفى خاطر من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة جديدة له برفقه عدد من النجوم.

و علق مصطفي خاطر علي الصوره قائلا :" طلقه حظ "

وجاءت التعليقات كالتالى: حلوين أوى، وأضاف أخر"ماشاء الله عليكم" وعلقت أخرى "شكلكم يجنن و الصوره تحفه ".

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يذكر أن مصطفي خاطر شارك في مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.
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#طلقة_حظ

A post shared by Mostafa Khater (@moustfakhater) on

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