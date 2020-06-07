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أخبار العالم

بعد إعلان القاهرة .. ألمانيا: مصر تظل طرفا محوريا لتحقيق الاستقرار في ليبيا

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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أصدر السفير الألماني في القاهرة، دكتور  سيريل نون بيانا أكد فيه ترحيب برلين بالمبادرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، للحل السياسي في ليبيا.

وقال السفير الألماني لدى القاهرة في بيانه:"أرحب بدور مصر الدبلوماسي البناء في الأزمة المتفاقمة الراهنة"

وأضاف:"أن اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبين قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر والاتفاق المبرم بينهما الذي أعلن عنه الرئيس السيسي يوم ٦ يونيو  قد أعاد التأكيد على الأهمية القصوى للوقف الفوري للأعمال العدائية وإحراز وقف إطلاق النار بين كافة الفصائل الليبية".

وأكد نون أن "ألمانيا بصفة خاصة ترحب بالالتزام بوقف عاجل لإطلاق النار واستئناف المفاوضات بصيغة ٥+٥. والآن قد حان وقت العمل على الدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يعقبها الدخول في عملية تقودها الأطراف الليبية كما كان مقترحا في مؤتمر برلين".

وشدد على أن مصر سوف تظل "طرفا محوريا في هذا السياق، حيث أن إسهامها البناء في جهود الأمم المتحدة ضروري لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا".

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