أمين الفتوى: لا مانع شرعًا من تأخير الدفن بسبب ظروف السفر

حكم الشرع في تأخير الدفن نظرا لظروف السفر .. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه جائز شرعا ولا شيء في هذا الأمر.





وأرسل شخص سؤالا للدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يقول فيه: " توفي قريب لي في فصل الصيف وقت الظهيرة ونظرا لحرارة الجو قررنا تأجيل الدفن العشاء .. فهل هذا جائز؟".





ورد جمعة خلال مجلس الجمعة الأسبوعي للرد على أسئلة المصلين: "الدفن جائز في كل أوقات اليوم ولا يوجد ما يمنع ذلك وإن كان الأفضل دفنه مباشرة لأن حرارة الجو تؤثر على الجثمان بشكل سريع.





من جانبها قالت دار الإفتاء، إنه يجوز الدفن ليلًا بإجماع أهل العلم؛ وقال الشيخ الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل "الدفن ليلًا جائز، لكن النهار أفضل إذا لم يكن هناك عذر.





وأضافت الإفتاء، أن الدفن ليلًا بلا حرج، وإن رأى أهل الميت الانتظار حتى النهار لتكثير عدد المصلين على الميت والمشيِّعين له فذلك أفضل.







