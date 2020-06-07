الوطنية للتدريب تعلن فتح باب التقديم للمرحلة الرابعة من برنامج المسئول الحكومي المحترف

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن فتح باب التقديم للمرحلة الرابعة من برنامج المسئول الحكومي المحترف في محافظات كفر الشيخ والإسماعيلية وأسوان والسويس وجنوب سيناء والأقصر.





وتقدم الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف رفع كفاءة العاملين بـ الجهاز الإداري بالمحافظات، من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن.





اقرأ أيضا





الجدير بالذكر أن برنامج المسئول الحكومي المحترف جاء كانعكاس لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لمحور العدالة الاجتماعية برؤية مصر 2030.





وقد نجحت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تخريج حوالي 2470 متدرب على قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية على مرحلتين شملت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، وجاري استكمال المرحلة الثالثة في محافظات الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ وستنتهي في أغسطس 2020، وتستهدف تدريب 11 ألف متدرب في محافظات أخرى تباعًا.





يشترط في المتقدم أن يكون موظفًا حكوميًا بديوان عام المحافظة أو إحدى المديريات التابعة لها، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي، ولا يزيد عمره عن 45 عامًا، وأن يتضمن في مهام عمله التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.





وللمساعدة والدعم الفني يمكن التواصل عبر: [email protected]

أو التقديم من خلال الروابط الموضحة في المنشور المرفق في الرابط التالي:







