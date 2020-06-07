بعد اتفاق مصر وصندوق النقد.. البورصة ترتفع 4.5%.. وتوقعات باستمرار الأداء الإيجابي

مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، في مستهل تعاملات الأسبوع ، مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين من مختلف الفئات، بدعم من الاعلان عن توصل مصر لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على 2ر5 مليار دولار. وقفزتلدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، في مستهل تعاملات الأسبوع ، مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين من مختلف الفئات، بدعم من الاعلان عن توصل مصر لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على 2ر5 مليار دولار.









وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو3ر17 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 4ر585 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3ر4 مليار جنيه ، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 6ر2 مليار جنيه.









وقفز مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 59ر4 في المائة ليبلغ مستوى 62ر11108 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنسبة 09ر3 في المائة ليبلغ مستوى 02ر1259 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 31ر3 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 96ر2028 نقطة.



