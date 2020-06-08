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فيديو جراف

فيديو جراف| كورونا أضعف 100 مرة .. ومصل بريطاني في أغسطس

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:06 ص
مصل كورونا
مصل كورونا
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صدى البلد - اعداد: ايمان عبد اللطيف

مدير مختبر الميكروبيولوجيا والفيروسات بمستشفى "سان رافاييل" قال إن الحمل الفيروسي لكورونا يتراجع وأصبح أضعف 100 مرة مما كان عليه في مارس الماضي والحالات الخطيرة التي ظهرت في البداية تتراجع الآن بشكل كبير مقارنة ببداية انتشار الوباء.

 

أكد مدير مختبر الميكروبيولوجيا والفيروسات بمستشفى سان رافاييل في مدينة ميلانو الإيطالية أن الصورة السريرية للمرضى تتغير منذ أسابيع، حيث باتت أعداد الإصابات الخطيرة في تراجع مستمر، ولم تعد تظهر حالات تحتاج الدخول الفوري إلى وحدات العناية المركزة.


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ولمزيد من التفاصيل حول كورونا أصبح أضعف 100 مرة، ومصل بريطاني في أغسطس، شاهد الفيديوجراف التالى.

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