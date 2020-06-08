فيديو جراف| كورونا أضعف 100 مرة .. ومصل بريطاني في أغسطس

مدير مختبر الميكروبيولوجيا والفيروسات بمستشفى "سان رافاييل" قال إن الحمل الفيروسي لكورونا يتراجع وأصبح أضعف 100 مرة مما كان عليه في مارس الماضي والحالات الخطيرة التي ظهرت في البداية تتراجع الآن بشكل كبير مقارنة ببداية انتشار الوباء.

أكد مدير مختبر الميكروبيولوجيا والفيروسات بمستشفى سان رافاييل في مدينة ميلانو الإيطالية أن الصورة السريرية للمرضى تتغير منذ أسابيع، حيث باتت أعداد الإصابات الخطيرة في تراجع مستمر، ولم تعد تظهر حالات تحتاج الدخول الفوري إلى وحدات العناية المركزة.





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