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أخبار العالم

انحسار كوفيد .. خبير إيطالي: فيروس كورونا أصبح أضعف 100 مرة من بدايته

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:53 ص
صدى البلد
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صدى البلد
أكد خبير إيطالي في الفيروسات إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" صار في الوقت الحالي أضعف مما كان عليه خلال الأشهر الماضية، ما يظهر على قوة أعراض الإصابة لدى المرضى.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال مدير مختبر الميكروبيولوجيا والفيروسات بمستشفى سان رافاييل في مدينة ميلانو الإيطالية، ماسيمو كليمنتي، إن فيروس كورونا صار أضعف 100 مرة مما كان عليه في شهر مارس الماضي، حيث ذروة تفشي الفيروس في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف أن الصورة السريرية للمرضى تتغير منذ أسابيع، حيث باتت أعداد الإصابات الخطيرة في تراجع مستمر، ولم تعد تظهر حالات تحتاج الدخول الفوري إلى وحدات العناية المركزة.

وقال: "عند مقارنة الحمل الفيروسي لـ 100 مريض تم إدخالهم المستشفى في الأيام الـ 15 الأولى من شهر مارس، مع 100 حالة أخرى تم رصدها في أواخر مايو، كانت هناك مفاجأة كبيرة".

وأكد أنه بعد التواصل مع عدد من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة وإسبانيا، قال إنهم وجدوا نفس الاتحاه، مما يشير إلى أن الوباء في مرحلة الانحسار.

وأشار إلى أنه من المثير للاهتمام  أنه حتى في فلوريدا حيث كانت تدابير العزل أخف بكثير مما كانت عليه في إسبانيا وإيطاليا، فإنهم يلاحظون نفس الاتجاه.

وسجلت إيطاليا أمس السبت 270 إصابة جديدة و72 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة السابقة.
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