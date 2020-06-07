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الرعاية الصحية: توفير الأدوية والمسحات شرطان لاستقبال مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
 كشف أحمد نزيه، المتحدث باسم غرفة مقدمي الرعاية الصحية،  موقف المستشفيات الخاصة من الموافقة على علاج مصابي كورونا.

وقال نزيه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر": "المستشفيات الخاصة لم تتوقف عن استقبال حالات كورونا بعد صدور أسعار محددة من وزارة الصحة.

وأكد نزيه أن  المستشفيات الخاصة لها مطلبان الأول وهو توفير الأدوية اللازمة،  المطلب الثاني هو عمل مسحات للمشتبه بهم من خلال المسشفيات الحكومية.


ولفت إلى أن مستشفيات القطاع الخاص لا يمكن أن تنسحب من المنظومة الطبية وملتزمة بتسعيرة وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،  السبت، عن خروج 380 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

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