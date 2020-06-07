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محافظات

رصد إجراءات العلاج.. إعادة تشكيل لجنة متابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات كورونا بـ بني سويف

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:16 ص
إعادة تشكيل لجنة
إعادة تشكيل لجنة متابعة توافر المستلزمات الطبية
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محمد عبدالحليم
أصدر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، قرار رقم (839 لسنة 2020) بإعادة تشكيل لجنة متابعة توافر المستلزمات الطبية وانتظام الخدمة الصحية بالمستشفيات الخاصة بإحالة أو عزل أو تقديم خدمات طبية لمصابي فيروس كورونا.

قرر المحافظ تعديل تشكيل اللحنة لتكون"برئاسته"وعضوية كل من:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة ومدير الطب العلاجي بمديرية الصحة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الصحية ،وممثلين عن الجهات الرقابية والأمنية ،ومدير عام التفتيش المالى والإداراي وممثل عن إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ،وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء مهمتها ، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ، في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا . 

وتختص هذه اللجنة بالمرور اليومي على جميع المستشفيات التى تم تخصيصها كمستشفيات إحالة أو عزل صحى أو تقديم خدمات طبية لمصابي فيروس كورونا المستجد  (COVID_19)،وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية وحقيبة البروتوكول العلاجى المعتمد من وزارة الصحة سواء للمصابين أو الأطقم الطبية ، والتأكد من إتاحة صرف جميع المستلزمات الطبية للأطقم الطبية بصورة منتظمة، ورصد أية إجراءات بيروقراطية من جانب مديري المستشفيات أو من المسؤولين عن المخازن تتسبب في تأخير صرف المستلزمات،والتعامل بحزم حيال أية محاولات لعرقلة صرف الأدوية والمستلزمات الطبية للأطقم الطبية . 

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كما تقوم اللجنة بالتأكد من جودة الخدمات الطبية للمواطنين وتحديد أوجه القصور واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها،مع التأكيد على تبسيط وتيسير الإجراءات التنظيمية الخاصة بإجراءات صرف البروتوكول العلاجي للمخالطين سواء بتوصيله للمنازل  أو إتاحته داخل المستشفيات والوحدات الصحية . 

وتتولى اللجنة أيضا متابعة مدى انتظام الأطقم الطبية داخل تلك المستشفيات والتشديد على ضرورة استقبال جميع المصابين طبقا للطاقة القصوى للمستشفى ، مع منع أية أجازات لجميع الأطقم الطبية لمدة شهرين ، بالإضافة إلى التأكد من توافر المستلزمات الطبية مع التأكد من الاحتياطي الإستراتيجي المتاح بالمخازن من جميع الأدوية والمستلزمات الطبية يكفى لمدة أسبوعين ،على ألا تقل بأي حال من الأحوال عن أسبوع ، وذلك بكافة المستشفيات والمراكز الطبية . 

وتتابع اللجنة تفعيل الخط الساخن بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة والإعلان عن هذا الرقم بصفة دورية لتلقي البلاغات والاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد،مع ضرورة توافر الأطقم الطبية اللازمة للرد على هذه البلاغات والاستفسارات سواء من خلال مديرية الشؤون الصحية أو مستشفى جامعة بني سويف،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال تقاعس أي مستشفى من المستشفيات المخصصة عن استقبال مصابي فيروس كورونا ،على أن تقوم الجهات المختصة بسرعة تلافي كافة المخالفات التي تظهر للجنة والعمل على تلافيها والعرض على  المحافظ بما يفيد ذلك، مع إحالة المخالفين للإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة لاتخاذ اللازم . 

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