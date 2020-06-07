نائب محافظ الغربية: افتتاح سوق طلعت حرب المطور ومتابعة أعمال رصف طريق 678 بالمحلة.. شاهد

أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، عن افتتاح سوق طلعت حرب المطور الاسبوع القادم، والذي يعد الأول من نوعه للباعة الجائلين بالمحلة الكبري

جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، اليوم، لمدينة المحلة الكبرى ، حيث تفقد أعمال النظافة والإشغالات بشارع البحر، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمتابعة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





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وأوضح الدكتور عطا ، أنه جاري الانتهاء من تجهيز جميع الباكيات بسوق طلعت حرب استعدادا لنقل الباعة الجائلين حول السوق داخل الباكيات المخصصة لهم الأسبوع القادم.





كما ترأس نائب محافظ الغربية، اليوم، اجتماعا لمناقشة أعمال رصف طريق 678 من كوبرى دفره حتى طريق طنطا - شبين الكوم .





وأوضح نائب محافظ الغربية، أن هذا الطريق أحد أهم الطرق الحيوية، حيث يرتبط بعدة تجمعات سكنية ومصنع تدوير القمامة الرئيس الخاص بمدينة طنطا .





وأضاف الدكتور عطا ، أن الإجتماع جاء للتنسيق بين هيئة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الطرق، حيث يوجد بالطريق الآن أعمال تنفيذ خط صرف صحى بطول 400م، مؤكدا علي الانتهاء من أعمال الصرف خلال 15 يوم بدلًا من شهر وتسليم الموقع للبدء في أعمال الرصف.





كماحضر الاجتماع المهندس عبد السلام بركات رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثل عن هيئة الطرق والكباري بالغربية .