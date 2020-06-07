وزير المالية: ميكنة جميع الإقرارات الضريبية مطلع 2021

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه ستتم ميكنة الإقرارات الضريبة مطلع 2021، موضحا "عملناها إجبارى على الأشخاص الاعتباريين وستكون مميكنة إجباريًا على الجميع بحلول 1 يناير المقبل".





وأضاف وزير المالية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، مقدمة برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر قناة "العربية الحدث"، أن مشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" وافق عليه مجلس الوزراء، وفى انتظار موافقة مجلس النواب عليه، حيث يتضمن إعفاء أى شخص من الفوائد أو غرامات التأخير حتى لو ضريبة متأخرة وعليها فوائد او غرامات منذ سنوات كبيرة، مضيفًا: "سيتم إعفاء شرائح مختلفة من الضرائب المتأخرة وغرامات".





وأشار إلى أنه بنهاية العام الجارى سيتم التوسع بقوة في المراكز اللوجستية، مضيفًا "نهتم بميكنة كافة الخدمات التي نقدمها للمواطنين وسيتم التوسع بقوة في إقامة المراكز اللوجستية".





وتابع "أدرك معاناة المواطنين تمامًا بعد أزمة كورونا، ولكن هذا الأمر غصب عنا، خاصة أن هذا الوباء عالمى ونحاول تخفيف هذا الوضع، وقدمنا مساعدات لعدد من القطاعات كالسياحة والطيران والصادرات، وتخفيض الضريبة وتأجيل للإقرارات الضريبية".





وكان صندوق النقد الدولي، أعلن يوم الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، لمساعدتها التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.