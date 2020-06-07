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حوادث

أخبار الحوادث.. قتل ابنته واحتفظ برأسها في الثلاجة.. ضبط مليوني كمامة في مصانع بير السلم قبل توزيعها بالأسواق

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:46 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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محمد العيسوى
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة في قسم الحوادث على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:


*حريق هائل يلتهم 17 رأس ماشية بجنوب الأقصر
نحج رجال الحماية المدنية الاقصر فى السيطرة على حريق هائل شب فى احد الاحواش بمركز اسنا جنوب المحافظة وذلك قبل امتداد الحريق الى المنازل والاحواش المجاوره له .
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*نموذج للشباب .. رجل عجوز يسحب تروسيكل بضائع بالقاهرة ..فيديو
تداول رواد السوشيال ميديا نموذجا مشرفا لرجل عجوز يقوم بسحب تروسيكل محملا بالبضائع في احد المناطق التجارية بالقاهرة.
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*قتل ابنته واحتفظ برأسها في الثلاجة.. السجن عشر سنوات لعجوز بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية،  برئاسة المستشار عبد المطلب محمد نصر، مساء اليوم الأحد، بالسجن 10 سنوات للمدعو "م.م.ص"، عامل لاتهامه بقتل ابنته "أ.م.م"، بدعوى سوء سلوكها.
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*4 يوليو.. الحكم فى دعوى بطلان مواد الإفلاس بقانون التجارة
قررت المحكمة الدستورية العليا، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية ٢٦ مادة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بجلسة 4 يوليو .
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*إصابة سائق توك توك بطلقات خروش على يد آخرين فى الدقهلية
أصيب سائق توك توك بطلقات خرطوش على يد خراط ومنجد عقب مشاده بينهم بقرية الجعافره التابعه لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية .
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*ضربة قاضية لمافيا الكمامات المغشوشة.. ضبط 2 مليون كمامة في مصانع بير السلم قبل توزيعها بالأسواق
تقف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب فى صحة المواطنين؛ من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال إنتاج أو بيع منتجات تضر صحة المواطنين.
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*من بينهم 6 سودانيين.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان
لقى شخص مصرعه ، وأصيب 10 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بالمدخل الشمالى الشرقى لمدينة أسوان .
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*مصدر أمني يكشف تفاصيل حادث إطلاق نار على خفيرين بالمنوفية
صرح مصدر أمنى بقيام أحد العناصر يستقل دراجة نارية "فيسبا"، بالاقتراب من مكتب بريد قرية أم خنان بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وحال مشاهدته للخدمة الأمنية "2 خفراء" قام بإطلاق طلقة من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه الخدمة الأمنية وهرب.
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*المشدد 5 سنوات وبراءة آخرين من تهمة تزوير محررات رسمية
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة 7 أخرين فى اتهامهم بتقليد ختم شعار الجمهورية الخاص بإحدى الجهات الحكومية بالسيدة زينب.
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