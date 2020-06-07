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حوادث

من بينهم 6 سودانيين.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:06 م
انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل
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شاذلى عبد الفتاح
لقى شخص مصرعه ، وأصيب 10 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بالمدخل الشمالى الشرقى لمدينة أسوان .

كان مرفق إسعاف أسوان قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث بطريق العلاقى بالمدخل الشمالى الشرقى لمدينة أسوان ، ووجود مصابين ومتوفى. 

على الفور تم نقل المصابين الـ 10 إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، فيما تم نقل المتوفى إلى مشرحة أسوان العمومية.


وتبين من التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أن السيارة كان على متنها 11 شخصًا كانوا عائدين من ناحية الصحراء الشرقية بطريق العلاقى بالمدخل الشمالى الشرقى لمدينة أسوان. 

وتعرضت السيارة الربع نقل للإنقلاب حيث كان يستقلها هؤلاء الأشخاص وهو ما أسفر عن مصرع شخص ، وإصابة 10 آخرين من بينهم 6 أشخاص سودانيين الجنسية و4 من مركز دراو بأسوان.

وتم تحرير محضر بالواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
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