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محافظات

الوادي الجديد: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:46 ص
الوادي الجديد: تسجيل
الوادي الجديد: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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منصور ابوالعلمين
سجلت محافظة الوادي الجديد، لليوم الثاني على التوالي، 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 3 مراكز إدارية.

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان رسمي، إن المحافظة سجلت 5 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بواقع 2 بقريتي المعصرة وأسمنت في مركز الداخلة، وحالة بقرية "تنيدة" بمركز بلاط، وحالتين بمركز الخارجة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 94 حالة منهم 9 وفيات.
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وأوضح الزملوط، انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 35 حالة بواقع 26 حالة بمركز بلاط من المخالطين و6 من مركز الخارجة، بينما سجلت المحافظة مساء اليوم حالة شفاء جديدة لسيدة من قرية الشيخ والي بمركز الداخلة ليرتفع عدد حالات الشفاء بالوادي الجديد إلى 49 حالة.

وشدد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال المحافظ، إنه يجري اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.
وشدد المحافظ، ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

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