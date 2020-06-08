AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

في يومين.. وزارة الري تزيل 103 مخالفات في 4 محافظات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أنه فى إطار الحملة القومية لإسترداد الأراضى ،والجهود المبذولة من قطاع الري لإزالة كافة التعديات الموجودة علي المجاري المائية بإدارات الرى تم خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020 حتى يوم السبت الموافق 6يوينو 2020 تنفيد عدد 103 ازالة على الترع فى نطاق محافظات (المنوفية - الجيزة - كفر الشيخ - أسيوط) وبيانها كالاتى:

- 4 إزالات بدائرة الإدارة العامة لرى الجيزة
- 23 إزالات بدائرة الإدارة العامة لرى المنوفية
-إزالتان بدائرة الإدارة العامة لرى شرق كفر الشيخ
- 3 إزالات بدائرة الإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ
- 71 إزاله بدائرة الإدارة العامة لرى أسيوط
ليصبح اجمالى ما تم إزالته منذ أول يناير 2015 حتى تاريخه 140966 إزالة.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف.

وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
في يومين.. وزارة الري تزيل 103 مخالفات في 4 محافظات
في يومين.. وزارة الري تزيل 103 مخالفات في 4 محافظات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرى: 273.496 ألف إزالة على نهر النيل منذ بدء الحملة القومية والشرقية الأعلى لهذا الشهر

الري: إزالة 274 ألف مخالفة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النيل في 2015

وزارة الري تواصل تطهير حرم النيل.. تنفيذ 234 حملة إزالة خلال الأسبوع الثانى من مايو.. وأسيوط الأعلى بـ 52 حالة

الري: تنفيذ 55 قرار إزالة في دمياط ضمن خطة استرداد أملاك الدولة.. صور

الري: إزالة 317 حال تعد على نهر النيل والمجاري المائية خلال الأسبوع الثالث من مايو

استغل إجازة العيد.. الرى: إزالة حالة تعدي على أملاك الوزارة بحلوان

ترشيحاتنا

سنن قبل النوم .. 12 أمرا داوم عليه النبي ولا يعرفه كثيرون

كيفية تكبيرة الإحرام.. احذر الوقوع فى خطأ يبطل صلاتك

بملابس رياضية.. سارة نخلة تثير الجدل عبر إنستجرام

لحظة الحقيقة.. متى سننتصر على فيروس كورونا؟

ينافس هواوي.. براءة اختراع تكشف هاتف شاومى الجديد القابل للطي

عمل معه في 2005.. خالد لطيف يكشف عن مفاجأة قام بها مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. سارة نخلة تثير الجدل عبر إنستجرام

تصدرت الترند بعد إطلالتها على البحر.. 10 صور جريئة لـ جيهان خليل

بـ تاج وفستان أبيض.. خطيبة حسن شاكوش تثير الجدل.. والجمهور: ده الفرح واللا خطوبة