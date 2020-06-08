في يومين.. وزارة الري تزيل 103 مخالفات في 4 محافظات

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أنه فى إطار الحملة القومية لإسترداد الأراضى ،والجهود المبذولة من قطاع الري لإزالة كافة التعديات الموجودة علي المجاري المائية بإدارات الرى تم خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020 حتى يوم السبت الموافق 6يوينو 2020 تنفيد عدد 103 ازالة على الترع فى نطاق محافظات (المنوفية - الجيزة - كفر الشيخ - أسيوط) وبيانها كالاتى:



- 4 إزالات بدائرة الإدارة العامة لرى الجيزة

- 23 إزالات بدائرة الإدارة العامة لرى المنوفية

-إزالتان بدائرة الإدارة العامة لرى شرق كفر الشيخ

- 3 إزالات بدائرة الإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ

- 71 إزاله بدائرة الإدارة العامة لرى أسيوط

ليصبح اجمالى ما تم إزالته منذ أول يناير 2015 حتى تاريخه 140966 إزالة.



وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف.



وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.