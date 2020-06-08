بعد ارتدائها فستانا جريئا.. الجمهور يبحث عن هيا مرعشلي





ولدت هيا مرعشلي، في دمشق لأسرة فنية، والدها هو الممثل طارق مرعشلي، ووالدتها الممثلة رندة مرعشلي، جدتها لأبيها هي الممثلة السورية ناهد الحلبي وجدها الفنان إبراهيم مرعشلي.





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قدمت أول أدوارها التلفزيونية بعمر الست السنوات، في مسلسل "أبو المفهومية" عام 2003.





والدور الذي قدمها للجمهور كان في العام 2011، حينما شاركت بمسلسل "جلسات نسائية" تحت إدارة المخرج المثنى صبح، حصلت عام 2011 على جائزة أفضل فنانة سورية صاعدة.

تصدرت الفنانة هيا مرعشلي، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما احتفلت بعيد ميلادها منذ عدة أيام وهي ترتدي فستانا أبيض جرئ، الأمر الذي عرضها لانتقادات من قبل جمهورها.