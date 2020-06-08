أول فيديو من خطوبة حسن شاكوش.. شاهد

يذكر أن الفنان أحمد سعد، طرح برومو أغنيته الجديدة التي تجمعه بالفنان حسن شاكوش، التي تحمل اسم "بيتعملى 100 حساب"، من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

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تقول كلمات الأغنية :" بيتعملي 100 حساب .. والشهم ليه مكان وسطنا لو حتى غاب.. احنا الرجولة والأدب والاحترام .. معمولنا في الجدعنة مليون كتاب".





"ميكولش عشنا وملحنا غير الأصيل .. لو حد ضاقت يوم عليه على اخوه يميل .. كلمتنا واحدة وعـ الحلال متربيين .. في اي حتة معروفين من غير دليل".