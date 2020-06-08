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فن

أول فيديو من خطوبة حسن شاكوش.. شاهد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:07 ص
خطوبة حسن شاكوش
خطوبة حسن شاكوش
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آيه عاطف
حرص المطرب الشعبي حسن شاكوش، على الاحتفال بخطوبته، مساء أمس، داخل أحد فنادق محافظة الجيزة، وحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي تنفيذا لقرارات الدولة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنان أحمد سعد، طرح برومو أغنيته الجديدة التي تجمعه بالفنان حسن شاكوش، التي تحمل اسم "بيتعملى 100 حساب"، من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

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تقول كلمات الأغنية :" بيتعملي 100 حساب .. والشهم ليه مكان وسطنا لو حتى غاب.. احنا الرجولة والأدب والاحترام .. معمولنا في الجدعنة مليون كتاب".

"ميكولش عشنا وملحنا غير الأصيل .. لو حد ضاقت يوم عليه على اخوه يميل .. كلمتنا واحدة وعـ الحلال متربيين .. في اي حتة معروفين من غير دليل".


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