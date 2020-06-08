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سيارات

«البيضة والخناقة المفتعلة» ..أغرب تقاليع سرقة السيارات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:18 ص
«البيضة والخناقة
«البيضة والخناقة المفتعلة» ..أغرب تقاليع سرقة السيارات
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قسم السيارات
يبتكر دومًا اللصوص أذكي و أمهر الحيل من أجل سرقة السيارات بأسهل طريقة ممكنة، حيث تتنوع تقاليع هذه العصابات بإستمرار، و التي تهدف في مجملها بشكل أساسي للإيقاع بأصحاب السيارات في فخ مدبر أو مفتعل بهدف سرقتهم. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري مجموعة من أبرز الحيل والتقاليع التي يلجأ إليها لصوص السيارات، احترس منها وخذ حذرك حفاظًا على سلامتك أولًا، ومن ثم سيارتك.

1- الماسورة الحديد

يقوم اللص بربط ماسورة حديدية في علبة الشكمان الخاص بالسيارة، فعندما تتحرك تصدر أصواتًا غريبة بسبب احتكاكها بالأرض، فيضطر صاحب السيارة للوقوف والنزول منها والاتجاه للشكمان ليعرف مصدر الصوت، حينها يستقل اللص السيارة ويهرب بها. 

2- سيارة الطفل الرضيع 

إذا رأيت طفلا رضيعا داخل سيارة صغيرة على جانب الطريق من الأفضل ترك المنطقة أو الإبلاغ عنه، وعدم النزول من السيارة لأن معظم الحالات تكون مجرد فخ للإيقاع بالضحية. 

3- البيضة 

أثناء سيرك على الطريق، يقوم البعض بإلقاء بيضة على الزجاج الأمامي، ولأن السائق يفقد حكمة التصرف يقوم بفتح "مساحات الزجاج" وحينها يفقد الرؤية ويضطر للنزول لذلك ينصح بعدم ترك السيارة في هذه الحالة نهائيًا. 


4- الخناقة المفتعلة

تعتمد عصابة السيارات على خلق المشاجرات فجأة أثناء القيادة، ليقوم السائق بالنزول من سيارته ليستقلها آخر ويهرب بها.
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