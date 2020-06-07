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سيارات

5 طرق سحرية للحفاظ على بطارية السيارة.. أبرزها «النظافة»

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:37 ص
5 طرق سحرية للحفاظ
5 طرق سحرية للحفاظ على بطارية السيارة.. أبرزها«النظافة»
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قسم السيارات
تعد البطارية من الأجزاء المهمة في السيارة، لذلك يجب على السائق التأكد من سلامتها، لأنها المسئولة عن عمل المحرك وضخ الطاقة الكهربائية في الأجزاء الأخرى، وتلف البطارية يعد مشكلة كبيرة يجب عليك تجنبها لعدم حدوث أي عطل مفاجئ. 

وتنقسم بطاريات السيارات إلى نوعين عادية أو جافة والإهمال فيها يؤدى إلى أضرار بالغة، فد تؤدى إلى تلفها أو تفريغ شحنتها مما يؤثر على سعرها أثناء البيع لشراء سيارة جديدة.

لذلك يقدم موقع «هاينز» العالمي، مجموعة من الإرشادات للحفاظ على عمر البطارية لأكبر قدر ممكن، والتى نستعرضها فى القائمة التالية:

1- احرص على نظافة وجفاف الجزء العلوي من البطارية، لأن وجود الأتربة والأملاح يُنقص من عمرها.

2- تأكد من إيقاف تشغيل جميع المعدات الكهربائية مثل المصابيح والمكيف قبل محاولة تشغيل المحرك.

3- قطع مسافات طويلة بالسيارة يحافظ على عمرها، وفي حالة ركن السيارة لفترات طويلة يجب عليك نزع البطارية وإعادة شحنها مرة آخري. 

4- الحرص على استخدام الغطاء المناسب لأطراف لبطارية، لحمايتها من التآكل.

5- اختبار البطارية من الحين للأخر، وفحصها مرة سنويًا.
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