قطاع تنفيذ الطرق والكبارى : بنها الحر الجديد بمثابة شريان حياة لمحافظات وجه بحري

قال المهندس سامى فرج ، رئيس قطاع التنفيذ بالهيئة العامة للطرق الكبارى ، إن طريق شبرا بنها الحر من المشاريع المهمه التى تم تنفيذها.





واضاف المهندس سامى فرج ، من خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع على ، " القناة الاولى المصرية " ، أن المشروع القومى للطرق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى انطلق عام 2014 ، وتم افتتاح هذا الطريق فى سبتمر عام 2017.





الى ان طريق شبرا بنها الحر طوله حوالى 40 كيلو مترا ، ويربط بين الدائرى الاقليمى مع الدائرى حول القاهرة الكبرى ، مضيفا ان الطريق الزراعى القديم من اقدم الطرق ويحمل حجم مرور ضخم جدا ، لانه يعتبر الشريان الوحيد الذى نمر من خلاله للقاهرة من وجه بحرى كله . واشار





واكد انه كان لابد من عمل طريق شبرا بنها الحر ، منوها الى ان الطريق الزراعى القديم تجاوز حجم المرور عليه يتجازو الـ150 الف سيارة وفى اوقات الذرووة قد وصل الى 200 الف .



