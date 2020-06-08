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أخبار العالم

صفر إصابات بكورونا اليوم.. حكومة تونس ترفع الحجر كليا 14 يونيو وتفتح الحدود 27

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:47 م
كورونا يحصد الأرواح
كورونا يحصد الأرواح
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قسم الخارجي

واصلت تونس تسجيل معدلات إصابة منخفضة بفيروس كورونا منذ الشهر الماضي، فيما يؤشر على قرب  محاصرة انتشار الفيروس بشكل كبير، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.


ووفق  بيانات وزارة الصحة التونسية اليوم،  لم ترصد الوزارة أو تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس، وحققت صفر إصابات .

بعدما بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 1087 إصابة.


وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 982 حالة، فيما استقرت الوَفَيَات عند 49 وفاة.


وبعد أكثر من شهرين من الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، أعادت تونس فتح المساجد وكل أماكن العبادة والمقاهي والمطاعم في الرابع من يونيو الجاري.


 ومن المقرر رفع كل تدابير الحجر في 14 يونيو وفتح الحدود يوم 27 من  الشهر ذاته، وفق ما أعلنته السلطات على أن يتم الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات

 

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