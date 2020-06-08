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بتوجيه من الرئيس السيسي.. وزير المالية: تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة آثار فيروس كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:01 م
الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط، وزير المالية
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هاجر إبراهيم
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها مصر حيال أزمة كورونا كانت صعبة وفى صالح المواطن من الدرجة الأولى، مشيرا إلى أنها كانت من أجل التخفيف من الآثار الجائحة عليهم.

وأضاف محمد معيط خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أن هناك مئات الالاف فى قطاعات معينة وظائفهم تأثرت بصورة أو بأخرى بسبب كورونا، موضحا أن الدولة قامت بمساعدة قطاعات مثل الطيران والسياحة، حيث انها أستطاعت تدبير تمويلات بـ 5 مليارات جنيه لهم، بالإضافة إلى صرف 500 جنيه كل شهر للعمالة المؤقتة فى تكلفة فى حدود 3 مليارات جنيه.

وتابع انه تم إتخاذ إجراءات أخرى من أجل بعض القطاعات الأخرى، وعلى سبيل المثال توجيه الرئيس السيسي بتخيصيص 100 مليار جنيه لصرف منحة على الآثار الخاصة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم ضخ فى شهر أبريل ومايو ويونيو 3 مليارات جنيه من صندوق دعم  الصادرات من أجل الفرصة للشركات التى تحتاج سيولة فى ذلك الوقت.

وأكد أنه فى شهر إبريل ومايو فقط فقط تم صرف فوق الــ 2.1 مليار جنيه وعلى نهاية شهر يونيو سيصل إلى 3 مليارات جنيه فى ثلاثة أشهر.
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