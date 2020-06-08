عاصفة استوائية .. كريستوبال تقترب من سواحل لوزيانا الأمريكية | فيديو

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوقع إعلان طوارئ، وهو إجراء يسمح باستعمال تمويلات فدرالية، ويتوقع أن تضعف العاصفة مع اقترابها من أركنساس وميزوري اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء.ورجّحت الإدارة الوطنية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي، أن موسم الأعاصير في 2020 سيكون أعلى من المستوى الطبيعي في المحيط الأطلسي.وتوقعت حصول ما بين ثلاثة وستّة أعاصير من الفئة الثالثة أو من فئة أعلى.