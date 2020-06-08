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عاصفة استوائية .. كريستوبال تقترب من سواحل لوزيانا الأمريكية | فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:30 م
عاصفة كريستوبال
عاصفة كريستوبال
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها تقدّم العاصفة الاستوائية كريستوبال في خليج المكسيك واقترابها من سواحل لويزيانا، وفق ما أفاد المركز الأمريكي للأعاصير.

وأوضح المركز أنه في بداية فترة بعد الظهر، كانت العاصفة المصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة على مسافة 145 كلم جنوب نيو أورلينز وتتقدّم بسرعة 19 كلم في الساعة.

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 وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوقع إعلان طوارئ، وهو إجراء يسمح باستعمال تمويلات فدرالية، ويتوقع أن تضعف العاصفة مع اقترابها من أركنساس وميزوري اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء.

ورجّحت الإدارة الوطنية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي، أن موسم الأعاصير في 2020 سيكون أعلى من المستوى الطبيعي في المحيط الأطلسي.

وتوقعت حصول ما بين ثلاثة وستّة أعاصير من الفئة الثالثة أو من فئة أعلى.
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