أمريكا تنتظر الكارثة.. عاصفة كريستوبال ترفع حالة الطوارئ القصوى

أعلنت ولاية لويزيانا الأمريكية حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة "كريستوبال"، حيث أبطأت العاصفة من تقدمها في خليج المكسيك، متسببة في ارتفاع الأمواج ورياح شديدة وأمطار في الولاية، فيما يتوقع وصولها إلى اليابسة في وقت لاحق، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن.





والعاصفة الاستوائية كريستوبال هي العاصفة الثالثة في موسم أعاصير نشط رسميًا في لويزيانا.





وقال المركز الوطني للأعاصير إنه مع رياح قصوى تصل إلى سرعتها أكثر من 40 ميلا في الساعة ، فمن المتوقع أن يتحرك كريستوبال شمالا بسرعة حوالي 7 ميلا في الساعة.





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وذكر المركز، إنه يجب أن يصبح منخفضًا استوائيًا في غضون 24 ساعة وسيستمر هطول الأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة، خاصةً عبر وادي نهر المسيسيبي في لويزيانا وميسيسيبي وأركنساس.





وحذر المركز من أن هذه الأجواء العاصفة، قد تسبب خطر على حياة الناس في أجزاء من ميسيسيبي ولويزيانا، ولهذا يجب أن يبقى الجميع في منازلهم.





وقال ديريك فان دام، عالم الأرصاد الجوية لشبكة سي إن إن :"إن زيادة العواصف تشكل تهديدًا كبيرًا ، وهي القاتل الأول في العواصف الاستوائية مثل هذه".





وأصدرت نيو أورليانز أمرًا بالإخلاء الطوعي بعد ظهر أمس الأحد أيضًا للمناطق خارج نظام السدود.





وقال فيل كلوتسباخ ، خبير الأرصاد الجوية في جامعة ولاية كولورادو ، على تويتر: "إن أول هبوط جوي مثل هذا في عاصفة على لويزيانا سجل منذ عام 1851، والعاصفة الاستوائية أرلين في 30 مايو 1959".





وسيشعر بآثار العاصفة على بعد مئات الأميال، إلى الشرق مثل فلوريدا ، ألاباما ، ميسيسيبي ، جورجيا ، حتى كارولينا، سوف تهطل بها الأمطار مما قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة.



