AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تنتظر الكارثة.. عاصفة كريستوبال ترفع حالة الطوارئ القصوى

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:20 ص
كريستوبال تقترب من
كريستوبال تقترب من السواحل الأمريكية
Advertisements
محمد علي
أعلنت ولاية لويزيانا الأمريكية حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة "كريستوبال"، حيث أبطأت العاصفة من تقدمها في خليج المكسيك، متسببة في ارتفاع الأمواج ورياح شديدة وأمطار في الولاية، فيما يتوقع وصولها إلى اليابسة في وقت لاحق، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن.

والعاصفة الاستوائية كريستوبال هي العاصفة الثالثة في موسم أعاصير نشط رسميًا في لويزيانا.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنه مع رياح قصوى تصل إلى سرعتها أكثر من 40 ميلا في الساعة ، فمن المتوقع أن يتحرك كريستوبال شمالا بسرعة حوالي 7 ميلا في الساعة. 

اقرأ أيضًا:


وذكر المركز، إنه يجب أن يصبح منخفضًا استوائيًا في غضون 24 ساعة وسيستمر هطول الأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة، خاصةً عبر وادي نهر المسيسيبي في لويزيانا وميسيسيبي وأركنساس.

وحذر المركز من أن هذه الأجواء العاصفة، قد تسبب خطر على حياة الناس في أجزاء من ميسيسيبي ولويزيانا، ولهذا يجب أن يبقى الجميع في منازلهم.

وقال ديريك فان دام، عالم الأرصاد الجوية لشبكة سي إن إن :"إن زيادة العواصف تشكل تهديدًا كبيرًا ، وهي القاتل الأول في العواصف الاستوائية مثل هذه".

وأصدرت نيو أورليانز أمرًا بالإخلاء الطوعي بعد ظهر أمس الأحد أيضًا للمناطق خارج نظام السدود.

وقال فيل كلوتسباخ ، خبير الأرصاد الجوية في جامعة ولاية كولورادو ، على تويتر: "إن أول هبوط جوي مثل هذا في  عاصفة على  لويزيانا سجل منذ عام 1851، والعاصفة الاستوائية أرلين في 30 مايو 1959".

وسيشعر بآثار العاصفة على بعد مئات الأميال،  إلى الشرق مثل فلوريدا ، ألاباما ، ميسيسيبي ، جورجيا ، حتى كارولينا، سوف تهطل بها الأمطار مما قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليس كورونا.. خطر جديد على جنوب الولايات المتحدة

أضرار كارثية..هذا ما خلفته الأعاصير بالولايات المتحدة..فيديو

7 قتلى بالسلفادور بسبب عاصفة أماندا.. فيديو

انتظارا لعاصفة استوائية.. إجلاء سكان سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية

ترشيحاتنا

هل لأهل الزوج حق الميراث فى شقة الزوجية.. أمين الفتوى يجيب

«من الشحرورة والخشاب لـ حكيم» .. 6 مشاهير نجوا من حوادث سيارات مروعة

في ذكرى رحيل حورية حسن.. حقيقة محاولة قتلها على يد فايزة أحمد

بجمبسوت لامع.. هبة السيسي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

مرتضى منصور يكشف السبب وراء تسريب عقود لاعبي الزمالك

رونالدو لا يهدأ.. زيادة في الكتلة العضلية والسرعة أثناء فترة التوقف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف فى زمن كورونا.. جلسة تصوير لعروسين بـ أقنعة الغاز.. شاهد

دراسة أمريكية: استخدام المطهرات بطريقة خاطئة أخطر من فيروس كورونا

موقف إنساني فى بريطانيا.. سيدة تعد 4500 وجبة لمساعدة المحتاجين خلال أزمة كورونا