هل يجوز الجمع بين الأضحية والكفارة؟.. علي جمعة يجيب

ورد سؤال للدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، مضمونه (هل يمكن تعدد النية فى الأضحية؟).









وأجاب "جمعة"، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع يوتيوب، قائلًا: إن من يريد أن يذبح أضحية ولكن يريد أن يعدد نيته فيها كأن تكون أضحية وفى نفس الوقت عقيقة وكفارة، فلا يجوز هذا.









وأوضح أن كل شيء كما هو، فالأضحية أضحية والعقيقة عقيقة، إنما يجوز التعدد فى الأسهم فى البقرة، فيكون هناك سهم أضحية وسهمان كفارة وسهم للعقيقة فلا مانع من ذلك، أما أنه إذا ذبح خروفا فليس فيه تعدد أسهم لأن الخروف سهم واحد.









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حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة





قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة باستثناء حالة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن مسألة عدم جواز الجمع بين الأضحية والعقيقة مستثناة لأن الغالب هو جواز الجمع بين السنن









وأوضح «عاشور» في إجابته عن سؤال «ما حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة؟»، عبر البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ « الفيسبوك» أن السبب وراء عدم جواز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحد كـخروف مثلًا هو اختلاف تعلقهما؛ فالأضحية مرتبطة بعيد الأضحى والعقيقة متعلقة برزق الولد ذكرًا كان أو أنثي، كما أن العقيقة شعيرة مختلفة عن الأضحية.









واستثني مستشار المفتى حالة واحدة فقط يجوز فيها الجمع بين العقيقة والأضحية وهو إذا كانت الذبيحة أكبر من خروف كبقرة مثلًا فيجعل جزءا منها للأضحية والباقي للعقيقة.







