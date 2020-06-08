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منوعات

مشهد غريب .. ضباط شرطة بِيض يغسلون أقدام متظاهرين سُود في الاحتجاجات الأمريكية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:38 م
صدى البلد
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احمد شريف

في مشهد فريد من نوعه، أقدم  ضباط الشرطة البيض وأفراد المجتمع على غسل أقدام قادة مجموعة الإيمان الأسود في ولاية كارولينا الشمالية ، مرددين قصة الكتاب المقدس عن كيفية غسل يسوع لأقدام تلاميذه.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تجمع المتدينون في مسيرة وحدة في مدينة كاري الأمريكية يوم السبت ، متحدين حرارة الصيف احتجاجا على قتل الشرطة الوحشي لجورج فلويد والمطالبة بإنهاء العنصرية.



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ساعد أعضاء مركز الكنيسة الميراث ، بقيادة الرعاة المشاركين، على تنظيم مسيرة صلاة الوحدة ، حيث تجمع الناس ، ووقفوا  ثماني دقائق  من الصمت للتنديد بقتل جورج فلويد من قبل رجل شرطة أبيض.



وكجزء من الاحتجاجات كان هناك حفل "غسل القدمين" حيث قام ثلاثة ضباط بيض على الأقل من ضباط إنفاذ القانون وثلاثة حاضرون بيض آخرون بغسل أقدام القساوسة المشاركين في الاحتجاجات.


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