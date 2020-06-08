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أحمد موسى: دول العالم تؤيد إعلان القاهرة.. وأردوغان مجرم حرب يقتل أطفال ليبيا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:39 م
احمد موسي
احمد موسي
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قال الإعلامي أحمد موسى،  إن دول العالم تؤيد مبادرة الرئيس السيسي لحل الازمة الليبية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان  اردوغان وقطر وجماعة الإخوان الإرهابية ترفض مبادرة إعلان القاهرة  ولكنهم غير مؤثرين ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"    مليشيا اردوغان قتلوا أطفال وعائل في ليبيا وأردوغان مجرم حرب ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  مليشيا اردوغان يقتلون الأبرياء المدنيين بدم بارد بهدف تحقيق اهدافه ومليشيا اردوغان تنفذ جرائم حرب ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  على العالم ان يتحمل مسؤولياته لحل الازمة الليبية وإنهاء أنتهاك أرجدوغان للاراضي الليبية ".

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