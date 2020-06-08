أحمد موسى: دول العالم تؤيد إعلان القاهرة.. وأردوغان مجرم حرب يقتل أطفال ليبيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دول العالم تؤيد مبادرة الرئيس السيسي لحل الازمة الليبية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان اردوغان وقطر وجماعة الإخوان الإرهابية ترفض مبادرة إعلان القاهرة ولكنهم غير مؤثرين ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مليشيا اردوغان قتلوا أطفال وعائل في ليبيا وأردوغان مجرم حرب ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مليشيا اردوغان يقتلون الأبرياء المدنيين بدم بارد بهدف تحقيق اهدافه ومليشيا اردوغان تنفذ جرائم حرب ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" على العالم ان يتحمل مسؤولياته لحل الازمة الليبية وإنهاء أنتهاك أرجدوغان للاراضي الليبية ".



