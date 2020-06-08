AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للوقوف على احتياجاتها .. نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مستشفى صدر المعمورة للوقوف على احتياجاتها

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:49 م
الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، مستشفى صدر المعمورة، للوقوف على احتياجاتها من المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة، بعد تخصيصها كأحد مستشفيات العزل الصحي بالإسكندرية لمصابي فيروس كورونا المستجد .

وخلال زيارتها استفسرت عازر من مسئولى المستشفى، عن مدى جاهزيتها واحتياجاتها من المستلزمات والأجهزة المختلفة وأجهزة التنفس الصناعي لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، تمهيدا لاستخدامها خلال الفترة المقبلة كمستشفى عزل تسع ١٥٠ سرير، بالاضافة الي الخدمات الاخري التي تقدمها المستشفى.

وأكدت عازر، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية لتقديم الدعم اللازم للمستشفيات المخصصة للعزل وتوفير كافة احتياجاتهم وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوع الماضي بالمحافظين بالمرور اليومي على جميع المستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، لتكون مستشفى عزل أو تشخيص لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها وكذا إجراءات استقبال الحالات.
للوقوف على احتياجاتها .. نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مستشفى صدر المعمورة للوقوف على احتياجاتها
للوقوف على احتياجاتها .. نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مستشفى صدر المعمورة للوقوف على احتياجاتها
للوقوف على احتياجاتها .. نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مستشفى صدر المعمورة للوقوف على احتياجاتها
للوقوف على احتياجاتها .. نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مستشفى صدر المعمورة للوقوف على احتياجاتها
للوقوف على احتياجاتها .. نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مستشفى صدر المعمورة للوقوف على احتياجاتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تتوجه إلى الإسكندرية في جولة تفقدية لعدد من مستشفيات الحميات والصدر

المدينة الجامعية بالإسكندرية تستقبل 7 مصابين جدد بكورونا

وفاة ممرضة داخل الحجر الصحى بالإسكندرية متأثرة بإصابتها بكورونا

فريق عزل العجمي يؤدون صلاة الجنازة على أستاذ طب الإسكندرية المتوفى بكورونا

محافظ الإسكندرية يتابع احتياجات الأطباء ومستوى الخدمة بمستشفى الحميات.. صور

مبادرة دعمك حياة توفر الاحتياجات الطبية لمستشفيات بالإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

الأزهر: يجوز الاكتفاء بتعقيم ضحايا كورونا بدلا عن غُسلهم في هذه الحالة

شاهد .. الصناعة: طرح الكمامة القماش بـ 5 جنيهات يمكن غسلها 25 مرة

بملابس البيت .. ميريام فارس تثير الجدل برفقة ابنها

تغضب الله.. خالد الجندي يحذر من 6 كلمات: هذه أكبر معصية

هتكوا عرض 6 أطفال .. السجن المؤبد لمشرف دار أيتام و7 سنوات لاثنين آخرين ببورسعيد

السيسي يوجه بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وتوفير مناخ داعم للصناعات الثقيلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد لتناول قشور الليمون.. انتبه لرقم 3

تعرف على مواصفات تويوتا هايلاندر بعد طرحها في السعودية.. صور

جمبسوت قشر السمك .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد