للوقوف على احتياجاتها .. نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مستشفى صدر المعمورة للوقوف على احتياجاتها

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، مستشفى صدر المعمورة، للوقوف على احتياجاتها من المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة، بعد تخصيصها كأحد مستشفيات العزل الصحي بالإسكندرية لمصابي فيروس كورونا المستجد





وخلال زيارتها استفسرت عازر من مسئولى المستشفى، عن مدى جاهزيتها واحتياجاتها من المستلزمات والأجهزة المختلفة وأجهزة التنفس الصناعي لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، تمهيدا لاستخدامها خلال الفترة المقبلة كمستشفى عزل تسع ١٥٠ سرير، بالاضافة الي الخدمات الاخري التي تقدمها المستشفى.





وأكدت عازر، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية لتقديم الدعم اللازم للمستشفيات المخصصة للعزل وتوفير كافة احتياجاتهم وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.





يأتي هذا تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوع الماضي بالمحافظين بالمرور اليومي على جميع المستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، لتكون مستشفى عزل أو تشخيص لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها وكذا إجراءات استقبال الحالات.