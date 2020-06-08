أمي وأبويا محتاجين يعملوا مسحة.. رسالة من طبيبة مصابة بـ كورونا بمستشفى بورسعيد

أصيبت الدكتورة ندى عبد المنعم، الطبيبة بمستشفى التأمين الصحى ببورسعيد، بفيروس كورونا المستجد.





ونقلت الدكتورة ندى لمستشفى عزل أبو خليفة للعزل الطبي، وهي من أبناء محافظة الإسماعيلية، وأصيبت أثناء عملها في مستشفى التأمين الصحي ببورسعيد، وانقاذها للمواطنين.





وطالبت الطبية الشابة بعمل مسحة لوالدها ووالدتها لصعوبة حالتهما وللاطمئنان عليهما.





وتعود قصة إصابة الطبيبة إلى شعورها بارتفاع درجة الحرارة، وضيق في التنفس وبعض أعراض فيروس كورونا المستجد، وحجزت في مستشفى الإسماعيلية العام، وبإجراء التحاليل أثبتت إيجابية إصابتها بكورونا.





يذكر أن ندى كان في مستشفي الأورام بالإسماعيلية، وانتقلت للعمل في منظومة التأمين الصحى الشامل في بورسعيد منذ شهرين.

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