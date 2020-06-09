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حوادث

العثور على جثة رجل عجوز متحللة داخل شقة سكنية بمنزله بالمحلة الكبرى

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:39 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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أحمد على

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم، واقعة العثور على جثة رجل عجوز مسن فى نهاية العقد السادس من عمره داخل شقة سكنيه بمنزله وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي المحلة العام.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي أخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من شقة رجل مسن يدعى " ماهر . ع " يبلغ من العمر ٦٠ عام ويعيش بمفرده منذ ٦ أشهر .



كما انتقل الرائد أحمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثان المحلة وفريق من البحث الجنائى إلى موقع البلاغ وتبين من خلال المعاينة المبدئية أن الجثة متحللة تماما ومتوفى منذ ما يقرب من٣ شهور ما أدى إلى أنبعاث رائحة كريهة ولا توجد آثار لجروح أو كدمات.



وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها وتحديد أسباب الوفاة واستخراج تصريح بدفنها وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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