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لسنا في وقت تحقيق أرباح.. تفاصيل اجتماع هالة زايد ومقدمي الخدمات الصحية الخاصة.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:54 ص
رئيس مجلس إدارة
رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية
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محمود محسن
أكد الدكتور علاء عبد الحميد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص بإتحاد الصناعات، ان إجتماع المستشفيات الخاصة مع وزيرة الصحة لبحث ازمة أسعار مصابي " كورونا " كان مهما ومثمرا، لانه وسط جائحة " كورونا " كان لابد من نوع من التنسيق مع وزارة الصحة ، وهذا ليس الاول، فقد قمنا بهذا التنسيق مع الوزارة إبان حملة 100 مليون صحة وقوائم الانتظار.

وأضاف عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " عبر فضائية "العربية الحدث"، ان الاجتماع شهد ايضًا مشاركة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص لبحث السقف العادل للاسعار وضمان عدم المغالاه على مصابي كورونا.

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وتابع رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص بإتحاد الصناعات نحن لسنا في وقت تحقيق ارباح نحن لدينا دور مهم في مساندة الدولة التي تكثف جهودها للسيطرة على جائحة " كورونا " كاشفًا أنه تم الاتفاق على سقف الاسعار العادل لعلاج مصابي كورونا.

وأشار الدكتور علاء عبد الحميد إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي مع وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص بإتحاد الصناعات أن الصحة حددت أليات للقرابة عبر فرق سيتم تكوينها عبر إدارة " العلاج الحر " بوزارة الصحة تتولى مهمة الرقابة على المستشفيات فيما يخص الاسعار وجودة الخدمات المقدمة.


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