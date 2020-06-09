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سكرتير محافظة مطروح: أتلقى العلاج في المنزل.. ونتيجة المحافظ لم تظهر بعد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:51 ص
محافظ مطروح
محافظ مطروح
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء محمد أنيس، السكرتير المساعد لمحافظة مطروح، إنه عندما شعر بألم شديد فى جسده مصحوبا بإسهال، وفقد حاستى الشم والتذوق، قام بعزل نفسه منزليا، واتبع البروتوكول العلاجى لوزارة الصحة.


وأضاف "أنيس"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فور إجراء المسحة وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا، أبلغ المحافظ وقام بعزل نفسه، وتابع:"بدأت الأعراض عليّ عندما عدت من مأمورية من القاهرة  ..وأنا الآن فى العزل المنزلى"، مشيرًا إلى أنه يتلقى العلاج الآن وحالته مستقرة.


وأكد "أنيس"، أنه تم عزل كافة المخالطين له لمدة 14 يومًا،  ولم تظهر عليهم أية اعراض حتى الآن، بمن فيهم المحافظ، مشيرًا إلى أنه كان يتبع التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامة بشكل دائم، وتابع:"أنا كنت ملتزما بالتباعد الاجتماعى وإن شاء الله لا يكون أحد من المخالطين قد أصيب، حتى الآن لم تظهر أعراض على محافظ مطروح".
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