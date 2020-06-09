ليفوز به فريق غير الأهلي.. سيد عبد الحفيظ: أتوقع استئناف كأس مصر بضربات الجزاء.. فيديو

انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفكير مسؤولي اتحاد الكرة في إلغاء بطولة الدوري واستكمال كأس مصر وسط جائحة كورونا.









وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي "كرة القدم والرياضة مثل أي نشاط في الدولة من بنوك وشركات ومصانع ومواصلات تعمل يوميًا وسط إجراءات احترازية".





وتساءل "ما الدوري العربي الذي تم إلغاؤه مثل الإمارات والسعودية والمغرب وتونس والجزائر؟".





وأشار إلى أنه "من الممكن استئناف البطولة في أغسطس أو سبتمبر، ولحسم الصعود والهبوط يمكن تطبيق دوري المجموعتين في الموسم الجديد".





وكرر مدير الكرة بالأهلي تساؤلاته "لماذا الإصرار على بطولة الكأس؟ هل يعقل أن يستعد فريق لشهر كامل من أجل مباراة واحدة؟ هل استكمال الكأس لغرض ما مثل أن يفوز فريق غير الأهلي باللقب؟".



