يصل لـ مليون و750 ألف جنيه في السنة الأخيرة.. سيد عبد الحفيظ يكشف قيمة عقد مصطفى شوبير

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، عن قيمة عقد حارس مرمى الفريق مصطفى شوبير ، والتى أثيرت حولها الشائعات فى الأيام القليلة الماضية .
وتحدث عبد الحفيظ خلال حواره في برنامج ملك وكتابة المذاع على قناة الأهلي: "أنا هقول قيمة عقد مصطفى شوبير مش محتاج حد يسربه، السنة دي عقده 450 ألف جنيه بالضرائب، كان السنة الي فاتت 300 ألف".
وتابع: "في السنة قبل الأخيرة هيبقى عقد مصطفى شوبير مليون و250 ألف جنيه، وفي السنة الأخيرة مليون و750 ألفا بالضرائب".
وأضاف:" سجلنا مصطفى شوبير في القائمة الأفريقية في اللحظات الأخيرة، وكان حديثي مع فايلر بين تسجيل عمار حمدي او محمد عبد المنعم، ولكن بسبب قرار شريف إكرامي بالرحيل؛ تم قيد مصطفى شوبير".