لحمل سليم.. تعرف على أهمية تحليل فحص عدد كروموسومات الجنين

ارتفعت نسب نجاح عملية الحقن المجهري، وذلك بفضل التطورات الطبية والتقنيات المستخدمة فضلا عن التحاليل والفحوصات التي يتم إجراؤها بهدف تجنب تكرار حالات الفشل السابقة.
وقال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، إن أحد أسباب نجاح عملية الحقن المجهري هو تحليل عدد كروموسومات الجنين والتي ترفع من فرص ولادة طفل سليم .
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وقال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، إن أحد أسباب نجاح عملية الحقن المجهري هو تحليل عدد كروموسومات الجنين والتي ترفع من فرص ولادة طفل سليم .
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وتابع عاصم في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن فحص عدد الكروموسومات يتم إجرائه للأجنة في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب بهدف تقليل احتمالات حدوث الإجهاض، وتزداد أهميته لتجنب المشاكل المرتبطة بالحمل في تؤام أو أكثر مع الحفاظ على نسب الحمل العالية، وذلك لأن استمرار الحمل لمرحلة ما بعد الشهر السادس أكثر في حالات الحمل في جنين واحد عن الحمل التوأمي.
وأكد أنه كلما تقدم عمر الزوجة زادت أهمية فحص عدد الكروموسومات يكشف عن نسب وجود أجنة لا تحتوي على العدد السليم من الكروموسومات، كذلك إجراء محاولات سابقة من الحقن المجهري ولم يحدث بها الحمل أو حدث حمل كيميائي أو حدث إجهاض وخاصة في الشهور الثلاث الأولى بسبب وجود عدد غير سليم أو غير متوازن من الكروموسومات، حيث أكثر أو أقل من ٤٦ بما يؤدي إلى عدم التصاقها بالرحم.
وأضاف ، أن نسبة الحيوانات المنوية عند الزوج والحاملة لعدد غير سليم من الكروموسومات تزداد بنسبة مؤثرة عندما ينخفض عدد الحيوانات المنوية عن المعدل الطبيعي، وبالتالي ينبغي إجراء فحوصات عدد الكروموسومات للتأكد من سلامة عدد الكروموسومات بالجنين بما يرفع من احتمالات استمرار الحمل وولادة طفل سليم.