AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تناول المشروبات الكحولية أثناء الحمل يعرض الأجنة لهذه الأمراض

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:57 م
مخاطر استهلاك الشروبات
مخاطر استهلاك الشروبات الكحولية أثناء الحمل
Advertisements
آية التيجي

كشفت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثين في الولايات المتحدة، ان اغلب النساء الحوامل لا يدركن مخاطر شرب الكحول أثناء الحمل على الأجنة والأطفال فيما بعد.

وأضاف الباحثون، ان شرب الكحوليات أثناء الحمل يمكن ان يتسبب بضرر كبير على المدى الطويل للطفل، حيث انه ما يقرب من نصف (49%) من الحوامل لا يدركن حجم المخاطر التي يمكن ان تصيب اجنتهن بسبب شرب الكحوليات، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إقرأ ايضا |  نصائح للأمهات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.. أطعمة ومطهرات


واعتمدت البحث، على بيانات بعض السيدات والتي تتراوح أعمارهن بين 18 و25 عامًا ممن شملهن الاستطلاع، وكان ما يقارب النصف لا يدركن مدى المخاطر التي يتعرض لها الأجنة في الرحم مع استهلاك المشروبات الكحولية

وقالت ساندرا بوتشر، الرئيسة التنفيذية للذراع البريطانية للمنظمة الوطنية، إن عدم وعي النساء الحوامل بـ مخاطر تناول الكحول أثناء الحمل يمكن ان يتسبب في مشاكل خطيرة للاطفال فيما بعد.

وأشارت بوتشر، إلى ان التعرض للكحول اثناء الحمل يخاطر بتأثير كبير ومخاطر على مدى الحياة لأدمغة الأطفال ونمو اجسامهم، حيث ان شرب الكحول بالنسبة للحوامل اخطر من تعاطي المواد المخدرة.



وتابعت، ان استهلاك المشروبات الكحولية أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى تشوهات جسدية، حيث يعتقد أن حوالي 6000 إلى 7000 طفل يولدون في المملكة المتحدة كل عام مصابين بمتلازمة الكحول الجنينية ، وفقًا لمنظمة Mencap الخيرية.



ويعاني الأطفال المصابون بمتلازمة الكحول الجنينية الحادة من صعوبات في التعلم أو مشاكل سلوكية أو حتى يصابون بـ الشلل الدماغي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 مشروبات سحرية لتخطي مشاكل الحمل بأمان

قد تؤدي للوفاة.. الصحة العالمية تحذر من تناول المشروبات الكحولية للوقاية من كورونا

ولا عرق ولا حر.. نصائح لحمل أكثر برودة في الصيف

5 أخطاء تفعلها الحامل تسبب عيوباً خلقية للطفل .. فيديو

في عيد الفطر.. أضرار الإفراط في تناول الكحك.. ومشروبات ضرورية لتجنبها.. و4 أشخاص ممنوعون منه

العضلة والصمامات.. مخاطر أمراض القلب على الحامل.. فيديو

ترشيحاتنا

دانماركي الجنسية ..التفاصيل الكاملة لاعتقال أحد قيادات المافيا الدولية فى دبي

في مثل هذا اليوم.. القوات الجوية السعودية تسقط طائرتين إيرانيتين اخترقتا خط فهد

بينهم 94 مصريا.. الكويت تسجل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا

انتبه.. استشاري يحذر من ارتداء الكمامة في 3 حالات

الأوقاف تطور منتجاتها في مواجهة كورونا وبأسعار زهيدة لخدمة المجتمع..صور

الداخلية السعودية تعلن إعادة تعليق أداء الصلوات في مساجد جدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات بيجو 301 peugeot في مصر.. صور

قائمة أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد تخفيضها 20 ألف جنيه.. صور

شاهد.. أول صلاة جمعة في غانا بعد تخفيف قيود كورونا