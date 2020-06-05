تناول المشروبات الكحولية أثناء الحمل يعرض الأجنة لهذه الأمراض

كشفت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثين في الولايات المتحدة، ان اغلب النساء الحوامل لا يدركن مخاطر شرب الكحول أثناء الحمل على الأجنة والأطفال فيما بعد.



وأضاف الباحثون، ان شرب الكحوليات أثناء الحمل يمكن ان يتسبب بضرر كبير على المدى الطويل للطفل، حيث انه ما يقرب من نصف (49%) من الحوامل لا يدركن حجم المخاطر التي يمكن ان تصيب اجنتهن بسبب شرب الكحوليات، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



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واعتمدت البحث، على بيانات بعض السيدات والتي تتراوح أعمارهن بين 18 و25 عامًا ممن شملهن الاستطلاع، وكان ما يقارب النصف لا يدركن مدى المخاطر التي يتعرض لها الأجنة في الرحم مع استهلاك المشروبات الكحولية.



وقالت ساندرا بوتشر، الرئيسة التنفيذية للذراع البريطانية للمنظمة الوطنية، إن عدم وعي النساء الحوامل بـ مخاطر تناول الكحول أثناء الحمل يمكن ان يتسبب في مشاكل خطيرة للاطفال فيما بعد.



وأشارت بوتشر، إلى ان التعرض للكحول اثناء الحمل يخاطر بتأثير كبير ومخاطر على مدى الحياة لأدمغة الأطفال ونمو اجسامهم، حيث ان شرب الكحول بالنسبة للحوامل اخطر من تعاطي المواد المخدرة.





وتابعت، ان استهلاك المشروبات الكحولية أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى تشوهات جسدية، حيث يعتقد أن حوالي 6000 إلى 7000 طفل يولدون في المملكة المتحدة كل عام مصابين بمتلازمة الكحول الجنينية ، وفقًا لمنظمة Mencap الخيرية.





ويعاني الأطفال المصابون بمتلازمة الكحول الجنينية الحادة من صعوبات في التعلم أو مشاكل سلوكية أو حتى يصابون بـ الشلل الدماغي.