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منوعات

هل شرب الكحول يقي من الإصابة بـ فيروس كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:00 م
مشروبات كحولية
مشروبات كحولية
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أماني إبراهيم
أصبحت مواقع التواصل الإجتماعي منصة لتداول الشائعات المتعلقة بـ فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19)، وطرق الوقاية منها.

واستهلك الآلاف حول العالم كميات هائلة من الكلور والكحول الإيثيلي بعد معرفتهم بأنه يقتل الفيروسات على الأسطح حتى امتد استخدامه بأن البعض يشربه أو يمسحون به ووجوهم، ومن ضمن الشائعات أيضا عن طرق استخدامه نصيحة البعض بشرب المواد الكحولية أو الخمور لقتل الفيروس وهو في الحلق.


ونشر موقع إندستري جلوبال نيوز، ان شرب الكحوليات لابقى من فيروس كورونا وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.


وقالت منظمة الصحة العالمية إن المفاهيم والمعلومات الخاطئة حول الفيروس التاجي ستؤدي إلى إصابة الأشخاص بأمراض أخرى وليس نفعهم، فـ رش الكحول الإيثلي والكلور المخفف يقتل الفيروسات التاجية على الأسطح فقط، ولا يكون ذو تأثير على الفيروسات بعد دخولها الجسد بالفعل.

و يعد رش المواد الكحولية والكلور على العينين والفم والوجه ضارا جدا، وقد يتسبب في إلتهابات، وفقًا للمنظمة، فإن الطريقة الأكثر فعالية لحماية نفسك من الفيروس التاجي هي نظافة اليدين باستمرار وغسلها بالماء والصابون.
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