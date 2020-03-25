هل شرب الكحول يقي من الإصابة بـ فيروس كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب

أصبحت مواقع التواصل الإجتماعي منصة لتداول الشائعات المتعلقة بـ فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19)، وطرق الوقاية منها.





واستهلك الآلاف حول العالم كميات هائلة من الكلور والكحول الإيثيلي بعد معرفتهم بأنه يقتل الفيروسات على الأسطح حتى امتد استخدامه بأن البعض يشربه أو يمسحون به ووجوهم، ومن ضمن الشائعات أيضا عن طرق استخدامه نصيحة البعض بشرب المواد الكحولية أو الخمور لقتل الفيروس وهو في الحلق.









ونشر موقع إندستري جلوبال نيوز، ان شرب الكحوليات لابقى من فيروس كورونا وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.







