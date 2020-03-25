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منوعات

بعد إصابته بـ فيروس كورونا.. أمراض خطيرة لاحقت ولي العهد البريطاني

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:33 م
الملكة إليزابيث والأمير
الملكة إليزابيث والأمير تشارلز
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أماني إبراهيم
أعلن قصر باكنجهام الملكي المقر الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، إصابة الأمير تشارلز ولى العهد بـ فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19)، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يصاب فيها بمرض معدي خطير.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن التاريخ الطبي لأفراد العائلة المالكة غير معروف ومنهم الأمير تشارلز صاحب الـ 71 عاما، ولكن رصدت الصحيفة البريطانية عدة إصابات شهيرة كان قد ظهر بها الملك المستقبلي للمملكة المتحدة.


وأوضحت الصحيفة أن من ضمن قائمة الإصابات بأمراض معدية للأمير تشارلز، المرض الأخير الذي ظهر واضحا عليه خلال جولته الملكية في الهند في نوفمبر الماضي، حيث ظهرت أصابع يديه حمراء ومنتفخة جدا، وعند خلعه للحذاء ليدخل معبد السيخ في نيودلهي كان لقدميه نفس الشكل حمراء ومتورمة أيضا.

ويمكن أن يكون لتورم القدمين العديد من الأسباب، من بينها أمراض النقرس والسكري، ولكن لا يظن الخبراء أن الأمير تشارلز مصابا بأيا منها معتقدين أن غالبا هذا التورم بسبب تراكم السوائل في جسده، والذي قد يحدث نتيجة لقضاء وقت طويل جدًا في الجلوس، مثل الرحلات الطويلة.

وأصيب الأمير تشارلز أيضا عدة مرات بأمراض خطيرة، كسقوطه من أعلى الخيول كالحادث الذي وقع في عام 1991 وأصيب حينها بكسر ضلع، وتكرر الحادث نفسه عام 1998 وأصيب حينها بانزلاق غضروفي في ركبته.

وخضع الأمير تشارلز لإجراء عملية جراحية لإصلاح الغضروف التالف في ركبته اليمنى، وخضع لنفس العملية في ركبته اليسرى قبلها بعدة سنوات.
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