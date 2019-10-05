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مرأة

للرجال.. تجنب شرب الكحول إذا كنت تخطط لإنجاب الأطفال

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:54 م
اضرار المشروبات الكحلية
اضرار المشروبات الكحلية على الأطفال
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آية التيجي
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا في جامعة سنترال ساوث في تشانغشا، أنه على الآباء الذين يشربون الكحول ويخططون لإنجاب الأطفال، يكون أطفالهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب الخلقية، وقد شملت الدراسة 340.000 من الأطفال.

وقال الباحثون ان الرجال الذين يستهلكون بانتظام كميات كبيرة من الكحول في الأشهر الثلاثة السابقة للحمل يكونوا أكثر عرضة بنسبة 42% لإصابة الأطفال ببعض الأمراض المزمنة، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

ويعتبر الإفراط في شرب الكحول من قبل الرجال، مرتبطًا بزيادة احتمال الإصابة بالعيوب الخلقية عند الرجال بنسبة 52٪ والنساء بنسبة 16٪، لذا نصح الباحثون الرجل بعدم شرب الكحول لمدة ستة أشهر قبل التفكير في الحصول على الأطفال.

وأضاف الباحثون، إلى أنه يجب على النساء التوقف عن شرب الكحول قبل عام واحد من التخطيط للحصول على الأطفال، وتجنبه تمامًا أثناء الحمل، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعتبر أمراض القلب الخلقية هي أكثر العيوب الخلقية شيوعًا بين الأطفال الذين تناول أبائهم المشروبات الكحولية قبل وأثناء فترة الحمل، حيث تصيب حوالي 8% من جميع الولادات كل عام.

وهذه الحالات هي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال في الأسبوع الأول من حياتهم، ويمكن أن تزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتشوهات خلقية، وضعف النمو، والشلل الدماغي، وصعوبات التعلم عن طريق التأثير السام على الجنين في وقت لاحق.

يعاني حوالي واحد من كل أربعة أطفال يعانون من أمراض القلب الخلقية ، مما يشير إلى أن تناول المشروبات الكحلية من قبل الأباء قد يكون متورطًا أيضًا في هذه الاضطرابات، حيث ان هناك علاقة واضحة بين الكحول وأمراض القلب الخلقية على الأطفال فيما بعد.
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