مفاجأة للسيدات: النشاط البدني علاج لسكر الحمل

تعاني الكثير من السيدات من مرض سكر الحمل الذي يجعلها لا تستطيع تناول الغذاء بالشكل المحبب والمفضل لديها، وتتخوف على جنينها كثيرا من حدوث بعض التشوهات له، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك بعض النصائح لسكر الحمل.

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كشف موقع هيلث عن نصائح لمرضي سكر الحمل وهى تتمثل فيما يلي.

النشاط البدني هو جزء مهم آخر من العيش بشكل جيد مع مرض السكري. خلال موعدك السابق للحمل ، احصل على موافقة طبيبك على ممارسة الرياضة. ثم اختر الأنشطة التي تستمتع بها ، مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات الثابتة ، واجعلها جزءًا من روتينك اليومي.

استهدف ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط الهوائي المعتدل - استنادًا إلى إرشادات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لممارسة الرياضة أثناء الحمل. إذا لم تكن نشطًا منذ فترة ، فابدأ ببطء وقم بالتدريج.

تذكرين أن النشاط البدني يؤثر على نسبة السكر في الدم. تحقق من مستوى السكر في الدم قبل وبعد أي نشاط ، خاصة إذا كنت تتناول الأنسولين. قد تحتاج إلى تناول وجبة خفيفة قبل ممارسة الرياضة للمساعدة في منع انخفاض نسبة السكر في الدم. إذا كنت تستخدم مضخة الأنسولين ، فقد تحتاج إلى تعديل المعدل الأساسي لممارسة الرياضة.

يمنحك مقدم الرعاية الصحية الضوء الأخضر للحمل ، تذكري استخدام طريقة موثوقة لتحديد النسل. الحمل الصحي يستحق الانتظار.

